Peter Velle (CD&V) kaart gebrekkige communicatie tussen nutsmaatschappijen aan, burgemeester Dumarey wil ‘afdwingbare synergie’ onderzoeken Timmy Van Assche

17 oktober 2019

18u36 3 Oudenburg Oppositieraadslid Peter Velle (CD&V) kaartte op de jongste gemeenteraad een opvallend voorval aan van werken aan nutsleidingen die niet goed op elkaar waren afgestemd. “De ene nutsmaatschappij graaft een sleuf, waarna de put drie weken open ligt. Maar daags voor de andere nutsmaatschappij in diezelfde sleuf moet werken, wordt ze weer dichtgegooid." Burgemeester Dumarey wil onderzoeken of synergie tussen nutsmaatschappijen afdwingbaar is.

“Op 23 maart 2017 werd in deze gemeenteraad de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd. Bedoeling was onder meer om de synergie van werken door nutsmaatschappijen te verbeteren, waardoor de duurtijd en kostprijs van werken beperkt zou worden. Vandaag moeten we echter vaststellen dat dit nog niet altijd van een leien dakje loopt”, zegt Velle. “Afgelopen zomer deed zich in de stad iets vreemds voor. Een private eigenaar vraagt een nieuwe electriciteits- en wateraansluiting aan. Beide aansluitingen dienen te gebeuren op dezelfde plaats. De eigenaar vraagt na een uitermate gepeperde offerte aan beide betrokken nutsmaatschappijen of dit nu echt niet in één beweging in dezelfde sleuf en put kan gebeuren en zo te besparen op graaf- en herstellingskosten. Het antwoord van de nutsmaatschappijen luidde: ‘Neen, want dan is het onduidelijk dat als iemand in de put rijdt welke van beide maatschappijen verantwoordelijk is.’ Op het openbaar domein wordt door de watermaatschappij vervolgens een put gegraven voor de wateraansluiting, die uitgevoerd wordt. Na afwerking blijft deze diepe put maar liefst drie volle weken onaangeroerd gelaten, op een vrij gevaarlijke plaats voor passanten. Eén dag, minder dan 24 uur voor de komst van de elektriciteitsmaatschappij, wordt de put door de Watergroep vakkundig terug dichtgemaakt en gecementeerd. Waarna de dag er op de hele zaak dus opnieuw door Fluvius opengemaakt wordt. Met twee facturen voor de eigenaar en een hoop ergernis bij passanten als gevolg.” Velle wou dan ook weten hoe het stadsbestuur strakker zal toezien op de geest van de in 2017 goedgekeurde goede code. “En kunnen dergelijke kostenverslindende werkwijzen en gevaarlijke toestanden in de toekomst voorkomen worden?” De eigenaar waarvan sprake wil verder niet reageren.

“Afdwingbaarheid onderzoeken”

“Ik kan me volledig vinden in de geest van deze vraagstelling. Het is voor iedereen de logica zelve dat eens er een put of een sleuf gegraven is, alle nodige werken in één keer gebeuren", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “De realiteit bewijst echter maar al te vaak het tegendeel. In de code van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, die Oudenburg destijds unaniem overgenomen heeft, staan heel wat waardevolle zaken met betrekking tot synergie. Voor elk groot werk gaat de initiatiefnemer of opdrachtgever van de werken in het openbaar domein na of er betrokken partners zijn die willen meegaan in het werk. Als dit zo is, dan brengt hij of zij het werk in coördinatie. Maar voor particuliere aansluitingen wordt er niet in synergie gewerkt en komen de maatschappijen niet altijd overeen. De overgenomen code van de VVSG is echter niet op maat van Oudenburg opgesteld. Daardoor is er geen dwingende voorwaarde opgenomen om te werken in synergie. Om concreet op de vraag van Peter Velle te antwoorden: ik wil onderzoeken als het mogelijk is om synergie afdwingbaar te maken bij grote werken. Indien dit kan, zullen heel wat van deze problemen meteen opgelost zijn. Dit zullen de diensten verder juridisch moeten uitzoeken. Ik zal de uitkomst van dit onderzoek spontaan aan de gemeenteraad voorleggen.”

Bestuursakkoord

Dumarey wijst tot slot naar het bestuursakkoord, waarin gewag wordt gemaakt voor de oprichting van een charter Openbare Werken. “Zo’n charter bevat duidelijke afspraken en richtlijnen met alle betrokken partners. Het doel: onze inwoners ten allen tijd op de hoogte brengen van de werkzaamheden. Synergie bij de werken is daarbij een voorwaarde voor positief advies van de stad. Onze stadsdiensten draaien op volle toeren en de komende tijd komen er heel wat grote werken op ons d af. Het is dan ook de bedoeling om dit alles binnen afzienbare tijd op punt te zetten.”