Personeel Riethove wordt zaterdag getest op corona Timmy Van Assche

23 april 2020

16u29 0 Oudenburg Aanstaande zaterdag worden de zowat 70 personeelsleden van woonzorgcentrum Riethove getest op het coronavirus. Dat laat schepen Romina Vanhooren (Open Vld) weten nadat de stad bericht had gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De tests worden afgenomen in aanwezigheid van een arbeidsgeneesheer en coördinerende arts. De resultaten zouden in de loop van volgende week dan bekend zijn. “Tot op vandaag is er geen indicatie van coronabesmettingen in ons woonzorgcentrum. Nog voor de federale overheid haar maatregelen bekend had gemaakt, hadden wij al actie ondernomen. Enkele bewoners die milde coronasymptomen vertoonden, testten eerder al negatief”, geeft Vanhooren mee. “Nadat het personeel werd getest, ondergaan ook alle bewoners een coronaproef. Het testen van zowel bewoners als personeel kan niet tegelijk gebeuren, omdat er geen voldoende testkits zijn, maar ook omdat zwaar getroffen woonzorgcentra voorrang hebben gekregen. Nogmaals: bij ons is de kans klein dat er corona wordt vastgesteld, al zijn we natuurlijk pas zeker na afname van de tests.”