Parking stadhuis krijgt noodzakelijke opknapbeurt Timmy Van Assche

19 augustus 2020

11u21 2 Oudenburg De parking bij het stadhuis ligt op sommige plaatsen beroerd bij. Dat is het stadsbestuur niet ontgaan, een heraanleg staat op de planning.

Op verschillende plaatsen liggen klinkers los of worden ze naar boven geduwd, vermoedelijk door de verschillende bomen die op de parking staan. “De heraanleg van de parking staat op onze meerjarenplanning”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “We zullen echter eerst de uitbreidingswerken aan het stadhuis uitvoeren. Daarbij wordt de raadszaal ingericht als extra kantoorruimte en het terras wordt overkoepeld als vergaderzaal. Omdat dit toch ingrijpende werken zijn, zal er ook zwaar werfvervoer aan te pas komen. Het zou dus niet logisch zijn om eerst de parking te herstellen en er dan zwaar verkeer toe te laten met een kans op nieuwe beschadigingen.” Het stadsbestuur hoopt tegen de zomer van 2021 het vernieuwde deel van het stadhuis in gebruik te nemen. Daarna is dus de parking aan de beurt.