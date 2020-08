Overleg tussen hogere en lokale overheden moet leiden tot gezamenlijke aanpak snelwegparkings langs E40 Timmy Van Assche

17 augustus 2020

18u26 0 Oudenburg Op dinsdag 1 september vindt een overleg plaats tussen Federaal f inister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), gouverneur Carl Decaluwé en de burgemeesters van Oudenburg, Jabbeke en Middelkerke. “Zo willen we tot een gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie”, zegt Oudenburgs burgemeester Dumarey (Open Vld)

De snelwegparkings van Westkerke (Oudenburg), Jabbeke en Mannekesvere (Middelkerke) worden nog vaak gebruikt door transmigranten. Hier proberen ze in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo ongezien de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. “Elke nacht zijn er meldingen van dit soort activiteiten op de parking van Westkerke", zegt burgemeester van Oudenburg Anthony Dumarey. “Het aantal is op zich wel beperkt in vergelijking met de tientallen meldingen van een tijdje terug, maar toch moet het probleem aangekaart worden.”

Al sinds het begin van deze bestuursperiode heeft de stad bij de bevoegde ministers aangedrongen op een betere omkadering van de snelwegparkings. “Zo kwam er een private bewakingsfirma, de aanbouw van een sanitaire blok en extra omheining om de parking veiliger te maken”, zegt Dumarey. “Nu voorziet de Vlaamse regering 3,5 miljoen euro om de snelwegparkings nog veiliger te maken. Daarvoor wordt er per provincie een overleg gepland, waarbij ons overleg in Brugge de eerste is in een reeks van vijf.” Zo willen alle betrokken overheden tot een gemeenschappelijke aanpak komen en duidelijke afbakening van de verschillende taken.

“Er moet bijvoorbeeld duidelijkheid komen over de opdracht van de bewakingsfirma’s. Die opdracht werd al twee keer verlengd en loopt in oktober af. Ik ben voorstander om van de parking in Westkerke een afgesloten zone te maken. Daarbij kunnen vrachtwagens zich aanmelden om er veilig te overnachten, terwijl andere personen die er niks verloren hebben ook niet moeten zijn”, vervolgt Dumarey. “Daarom zou er geen plaats meer zijn voor personenvervoer op de parking. Mannekensvere en Jabbeke kunnen dan blijven dienst doen als servicepunt, het is niet nodig dat het tussenin liggende Westkerke ook een servicepunt is.” De concessie om de drie parkings samen uit te baten, wordt opnieuw uitgeschreven.