Oudenburgse ondernemers slachtoffer van phishing Timmy Van Assche

06 augustus 2019

16u24 0 Oudenburg De afgelopen weken werden verschillende Oudenburgse ondernemers het slachtoffer van zogenaamde phishingmails. Het Oudenburgse stadsbestuur wil iedereen dan ook oproepen voorzichtig om te springen met mails waarin er gevraagd wordt betalingen te verrichten.

“De lokale politie krijgt de afgelopen weken opvallend meer klachten van Oudenburgse inwoners die het slachtoffer geworden zijn van phishing. Phishing is een vorm van oplichting waarbij slachtoffers per mail worden overtuigd om geld over te maken of bankgegevens vrij te geven. Cybercriminelen proberen ook vaak in te spelen op angst”, meldt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Als stad willen we al onze inwoners waarschuwen, want achteraf is het bijzonder moeilijk om het gestolen geld terug te krijgen.” Daarom geeft de stad enkele tips in het kader van cyberveiligheid. Controleer de afzender: gaat het om een vertrouwd mailadres of niet? Een onduidelijk mailadres dat je niet kent, betekent niet veel goeds. Naar waar leiden de links waar je op moet klikken? Als ze je doorverwijzen naar sites waar je gratis gadgets kan winnen, is het opletten geblazen. Taalfouten kunnen cybercriminelen verraden en een algemene of vage aanspreektitel wantrouw je beter. Bankinstanties vragen nooit om gevoelige informatie of gegevens via mail te verzenden. “Moet je met een ongebruikelijke betaalmethode betalen zoals Paypal en Western Union? Dan neem je best contact op met organisaties zoals het Centrum voor Cybersecurity in België”, besluit de burgemeester.