Oudenburgse kinderen kunnen opnieuw deelnemen aan de Techniekacademie Timmy Van Assche

09 september 2019

15u18 0 Oudenburg Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich nu inschrijven voor een nieuwe editie van de Techniekacademie. Daar kunnen ze heel wat opsteken, maar zich ook creatief uitleven.

In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo zal je heel wat opsteken”, duidt schepen Ulrike Vanhessche (sp.a). “Je maakt kennis met gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je zal een aantal technische systemen maken.” De reeks van twaalf workshops start op woensdag 18 september in het technieklokaaltje in De Zuidpoort, tegenover de bibliotheek. Inschrijven kan vanaf nu via www.techniekacademie-oudenburg.be. Het aantal plaatsen is beperkt. De deelnameprijs van deze workshops bedraagt 70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Je krijgt een fiscaal attest zodat tot 45 procent gerecupereerd kan worden. Voor een tweede kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de deelnameprijs 60 euro. “Dit jaar wordt de Techniekacademie al voor de zesde keer in Oudenburg georganiseerd. Creatieve en leergierige jongeren kunnen allerhande experimentjes doen actief bezig zijn met gereedschap en materiaal. In een toffe sfeer ontwerpen ze heel wat leuke dingen onder begeleiding van professionele techniekmentoren. Wie weet kiezen de deelnemers uiteindelijk voor een technische opleiding", besluit Vanhessche. De Techniekacademie is een initiatief van Hogeschool VIVES in samenwerking met het stadsbestuur.