Oudenburg

Eindelijk. Op café en restaurant gaan is vanaf maandag weer mogelijk. Geen wonder dat het begint te jeuken bij heel wat inwoners van Oudenburg, maar ook wielertoeristen. Ook op horecavlak valt hier aardig wat te beleven. Wie er in de brede regio op uit wil trekken, kan hier een compleet overzicht vinden van wie wanneer heropent.