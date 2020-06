Oudenburgse horecazaken krijgen extra ademruimte met terrasuitbreiding Timmy Van Assche

05 juni 2020

18u35 3 Oudenburg Ook in Oudenburg treedt vanaf maandag een terrassenplan in werking. De zaken op de Markt, twee in Ettelgem en eentje in Westkerke kunnen uitbreiden om klanten veilig te ontvangen.

Het stadsbestuur heeft voor verschillende horecazaken - in strikte zin enkel de ‘reca’, of restaurants en cafés - een terrasregeling uitgewerkt. “De etablissementen op de Markt kunnen hun terras uitbreiden op de marktplaats zelf", geeft burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) mee. “Elke zaak kan daardoor uitbreiden met 40 vierkante meter. Als stad helpen we die uitbreiding mogelijk te maken. Zo zullen we de terrassen laten afbakenen met nadars. Daar bovenop zullen de nadars netjes aangekleed worden met beplanting en mogelijk ook sfeerverlichting, om het geheel een leuke uitstraling te geven."

De terrasuitbreiding heeft geen invloed op de wekelijkse woensdagmarkt. Op andere dagen - los van de markt, dus - wil de stad zorgen voor extra beleving met speelattributen voor kinderen.

Ook twee zaken in Ettelgem kunnen hun terras uitbreiden. Café Monico mag een stuk van de Oudekerkstraat inpalmen, die op haar beurt deels wordt afgezet. Er wordt een omleiding voorzien. Café de Sportvriend kan uitbreiden op de stoep. In Westkerke, tot slot, kan café 't Voorland een stuk van de parkeerstrook innemen. “Op die manier hopen we alle zaken een duwtje in de rug te geven", besluit Dumarey. Het terrasreglement gaat in op maandag 8 juni en duurt tot 30 september.