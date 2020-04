Oudenburgse bib start afhaaldienst: mail je lijstje met boeken, strips, cd’s en dvd’s door Timmy Van Assche

27 april 2020

13u35 0 Oudenburg De bibliotheek van Oudenburg start met een afhaaldienst. Dat laat schepen Stijn Jonckheere (N-VA) weten na een bevraging op Facebook.

De bibliotheek van Oudenburg moest de deuren sluiten door de coronamaatregelen en bleef daarna dicht voor de omschakeling naar het nieuw en eengemaakt bibliotheeksysteem. Nu het nieuwe systeem bijna volledig operationeel is, werden de inwoners bevraagd over de heropstartmogelijkheden van de bibliotheek. Vanaf 5 mei start de bib met een afhaalservice. “Via Facebook hebben we een bevraging gedaan over het heropstarten van de bibliotheekwerking. 60 procent van de 160 respondenten gaven aan terug boeken te willen ontlenen uit de bibliotheek”, zegt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Als stadsbestuur willen we aan die vraag voldoen, rekening houdend met de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom heb we een procedure uitgewerkt waarbij het via afhaling na afspraak mogelijk zal zijn om opnieuw boeken te ontlenen.”

Praktisch

Vanaf dinsdag 5 mei kunnen boeken, strips en dvd’s dus opnieuw ontleend worden. Je zoekt in de online catalogus op oudenburg.bibliotheek.be naar de aanwezige werken die je wenst aan te vragen. Je kan tot maximaal tien objecten kiezen. De gewenste items, met vermelding van de titel, auteur, boek, strip of dvd, mail je door naar bibliotheek@oudenburg.be. Vermeld zeker ook je voornaam, familienaam, het nummer van je bibkaart of rijksregisternummer en het gewenste afhaalmoment. Afhalen kan elke voormiddag van dinsdag tot vrijdag en vrijdagnamiddag. Telefonisch aanvragen kan ook op het nummer 059/56.84.92 en dit op woensdag tussen 9 en 12 uur en op vrijdag tussen 14 en 18 uur. Als de aangevraagde materialen klaarliggen in het afhaalpunt in de Gysselingzaal, naast de bib, ontvang je een e-mail of telefoontje met de afgesproken dag en uur.

Inleveren is nog niet mogelijk. Wie een boek heeft ontleed, houdt die nog eventjes bij. Er worden geen boetes geïnd.