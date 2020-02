Oudenburgs stadsmagazine krijgt extra bijlage over lokaal dienstencentrum Biezenbilk Timmy Van Assche

24 februari 2020

07u46 0 Oudenburg Binnenkort valt bij de inwoners het nieuwe stadsmagazine in de brievenbus. Daarbij steekt een extra brochure over lokaal dienstencentrum Biezenbilk.

In juli opende het nieuwe dienstencentrum in de Ettelgemsestraat. Om nog meer inwoners naar het centrum te lokken, pakt het stadsbestuur nu uit met een extra brochure. “Wij willen met dit bestuur inzetten op meer beleving in onze stad, zeker ook voor onze senioren. Dankzij het lokaal dienstencentrum Biezenbilk hebben we een mooie locatie om aangename momenten te creëren. We zorgen voor een uitgebreid aanbod van verschillende activiteiten, zoals infonamiddagen, een ontbijt, een quiznamiddag, workshops en nog veel meer”, zegt bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Om dit aanbod beter bekend te maken, vind je vanaf nu een nieuwe uitneembare programmabrochure van in het stadsmagazine. Lezers krijgen zo niet alleen meer informatie over het permanente aanbod en de cafetaria, maar ook over de komende activiteiten en hoe je moet inschrijven.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) benadrukt dat de stad ook op andere mediakanalen actief blijft, zoals de stedelijke website en sociale media.