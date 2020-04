Oudenburgenaars moeten voor eigen deur vegen... en worden beloond

met een bloemetje Timmy Van Assche

15 april 2020

17u25 0 Oudenburg ‘Voor eigen deur vegen’ betekent doorgaans iets compleet anders, maar in Oudenburg mag je die uitspraak letterlijk nemen. Onder de noemer ‘Veeg voor je eigen deur’ lanceert de stad een actie voor propere straten. Iedereen die deze maand de stoep voor zijn eigen woning proper houdt en hiervan een foto stuurt naar de milieudienst, krijgt als dank een bloemetje.

“We werken iedere dag aan een proper Oudenburg. Op het moment dat de coronamaatregelen in voege getreden zijn, werden de medewerkers van de groendienst verspreid over de stad om deze op punt te zetten. Bomen werden gesnoeid, onkruid werd verwijderd, perkjes werden aangelegd en ga zo maar door”, begint burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Hieraan willen we nu een vervolg breien met de actie ‘Veeg voor je eigen deur’”, pikt milieuschepen Gino Dumon (sp.a) in. “Als iedereen het stuk stoep voor zijn of haar deur proper onderhoudt, blijft onze stad er piekfijn bij liggen. Vele handen maken licht werk. Als iedereen wekelijks een tiental minuten de stoep onderhoudt blijft onze stad prachtig en proper.”

Beloning

De inwoners die deelnemen aan de actie worden ook beloond. Iedereen die een voor-en-na-foto stuurt van de onderhouden stoep naar milieu@oudenburg.be krijgt begin mei een bloemetje van een lokale plantenteler. “Zo blijven we lokaal kopen en brengen we meer kleur in ons straatbeeld. We hopen met deze stimulans onze inwoners aan te zetten om Oudenburg mee proper te houden”, besluiten Dumarey en Dumon.