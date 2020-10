Oudenburg zet als Think Pink-gemeente internationale borstkankermaand in de kijker Timmy Van Assche

07 oktober 2020

18u22 4 Oudenburg Oktober geldt als internationale borstkankermaand. Oudenburg, dat zich als Think Pink-gemeente extra inzet in de strijd tegen borstkanker, onderneemt deze maand op verschillende manieren actie.

Absolute blikvanger is toch wel het abtsgebouw bij het Romeins Archeologisch Museum dat ‘s avonds en ‘s nachts roze kleurt. In het straatbeeld werden ook verschillende roze vlaggen opgetrokken. Logischerwijs is er meer dan enkel de symbolische steun. Zo verkopen de verschillende loketdiensten roze lintjes ten voordele van Think Pink, de intussen bekende borstkankerorganisatie. Verder is er een boekenstand ingericht in de bibliotheek, eveneens ten voordele van Think Pink. Al het stads- en OCMW-personeel neemt op 23 oktober ook deel aan de sessie Pink@Work.

“Tot slot zullen we als bestuur een brief sturen naar alle Oudenburgse dames van 50 tot en met 69 jaar om hen te wijzen op het belang van het bevolkingsonderzoek”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Tweejaarlijks worden zij uitgenodigd om een screeningsmammografie te laten nemen en zo mogelijks borstkanker vroegtijdig op te sporen. Door de coronacrisis hebben veel mensen schrik om naar het ziekenhuis te gaan voor zo’n screening. Nochtans nemen de mammografische eenheden zeer strenge maatregelen om besmetting te voorkomen. In Oudenburg ligt het deelnamecijfer op 65,6 procent, 2 procent hoger dan het Vlaams gemiddelde. Maar het is de ambitie om dit percentage nog drastisch te verhogen.”

Meer info: 0800/60.160 en info@bevolkingsonderzoek.be.