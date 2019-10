Oudenburg wordt Think-Pink-gemeente en strijdt mee tegen borstkanker Timmy Van Assche

07 oktober 2019

17u34 2 Oudenburg De stad Oudenburg slaat de handen in elkaar met vzw Think-Pink om samen de strijd tegen borstkanker aan te gaan. Ze wordt een officiële Think-Pink-gemeente.

Eén vrouw op acht krijgt borstkanker. Het zijn hallucinante cijfers waar vzw Think-Pink zich als nationale borstkankercampagne weigert bij neer te leggen. Om haar motto ‘Geef borstkanker geen kans’ op lokaal niveau extra kracht bij te zetten, bundelt de vzw de krachten met Think-Pinkgemeenten. Ook Oudenburg neemt nu officieel het initiatief om Think-Pink-gemeente te worden.

“We zijn erg blij dat Oudenburg als kersverse Think-Pink-partner voluit de schouders zet onder de strijd tegen borstkanker”, zegt Heidi Vansevenant uit Oostende, voorzitter van Think-Pink. “Want alleen samen kunnen we borstkanker geen kans meer geven. Kijk, in 2000 werd ik zelf getroffen door kanker. Twaalf jaar geleden heb ik aan de keukentafel Think-Pink opgericht”, gaat de Oostendse door. “Naast onze zeventig partners hebben we momenteel een samenwerking met Belgische steden en gemeenten, waarvan Oudenburg de negentiende in de rij is. Ook Gistel en Koksijde werken met ons samen. We zijn ervan overtuigd dat burgemeesters en schepenen dicht bij de inwoners staan en dus ook inwoners kunnen wakker schudden om zich te laten onderzoeken. Vergis je niet: ook mannen kunnen door borstkanker getroffen worden.”

De totale dekkingsgraad in 2017 geeft het aantal vrouwen tussen de 50 en 69 jaar weer dat deelnam aan het bevolkingsonderzoek rond borstkanker of een mammografie buiten het bevolkingsonderzoek kregen. In Oudenburg ligt het cijfer op 65,6 procent, twee procent hoger dan het Vlaamse cijfer. “Maar het is de bedoeling om tegen 2020 aan 75 procent te komen”, zegt Vansevenant.

Lezing op 16 oktober

“Als lokaal bestuur willen we in onze communicatie en met acties de strijd tegen borstkanker aangaan", pikt schepen van Volksgezondheid Romina Vanhooren (Open Vld) in. “Hoe sneller borstkanker opgespoord wordt, hoe groter de genezingskansen. Met onze stad willen we daarom het voortouw nemen met bijkomende acties. Op woensdag 16 oktober om 20 uur is er als eerste activiteit, in samenwerking met het stadsbestuur en Best Pittig Oudenburg, Markant Oudenburg en Best Pittig Gistel, een boeiende voordracht in Ipso Facto van Think-Pink-voorzitster Heidi Vansevenant. Deelnemen kost 10 euro en de opbrengst van deze avond wordt aan de vzw geschonken.” Inschrijven kan via bestpittigoudenburg@gmail.com.

Om de samenwerking ook naar de buitenwereld nog beter kenbaar te maken, komen er ook Think-Pink-bordjes op de stadsgrenzen van Oudenburg.

Wat doet Think-Pink?

Think-Pink doet als onafhankelijke vzw bewust geen beroep op subsidies. Haar middelen verwerft ze via fondsenwerving, acties en giften. Met deze middelen financiert de nationale borstkankercampagne wetenschappelijk onderzoek dat de meest voorkomende kanker bij vrouwen bestrijdt. Think-Pink informeert, sensibiliseert, financiert wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt zorg- en nazorgprojecten.