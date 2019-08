Oudenburg wil ‘Warmste Stad’ worden en houdt groot evenement rond Warmste Week: “Met 10.000 inwoners voor 10.000 euro” Bart Boterman

13 augustus 2019

16u16 0 Oudenburg De vier politieke partijen in Oudenburg slaan de handen in elkaar en organiseren een grootschalig evenement rond De Warmste Week, in het weekend van 22 en 23 november. “De vier politieke families willen van Oudenburg de Warmste Stad maken. Met 10.000 inwoners gaan we voor 10.000 euro!”, duidt tweede schepen Stijn Jonckheere (N-VA).

“De Warmste Week is een prachtig initiatief. Over de partijgrenzen heen dagen we inwoners uit om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. We willen 10.000 euro bereiken met 10.000 inwoners en de opbrengst laten terugvloeien naar lokale goede doelen", zegt Stijn Jonckheere. Hij roept de lokale goede doelen op om zich te registreren op www.dewarmsteweek.be en dat moet voor 23 augustus gebeuren. “Iedere organisator van een inzamelactie kan zijn actie dan via de website koppelen aan het goede doel naar keuze”, aldus de schepen van cultuur en lokale economie.

Op vrijdag 22 november vindt in de sporthal Ter Beke dan Quiz for Life plaats. “Waarbij we de sporthal tot de nok willen vullen met Oudenburgse quizploegen. Zaterdag 23 november maken we van Oudenburg de Warmste Stad. Hoe die dag eruit zal zien, zal de komende weken bekend worden. Inwoners, verenigingen, goede doelen, scholen kunnen met alle vragen terecht bij Oudenburg.WarmsteStad@gmail.com”, besluit Stijn Jonckheere.