Oudenburg wil SAVE-charter ondertekenen: “Veilig verkeer is prioriteit” Timmy Van Assche

22 mei 2019

18u26 4 Oudenburg In de gemeenteraad van 12 juni zal het schepencollege de ondertekening van het SAVE-charter ter goedkeuring brengen. “ De nieuwe bestuursploeg ziet veilig verkeer als prioriteit en maakt hier dan ook meteen werk van.”

De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) wenst steden en gemeenten te betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via het project ‘SAVE Steden & Gemeenten’. In het charter staan zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. “In het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen verkeersslachtoffers zouden vallen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). Schepen van mobiliteit Gino Dumon (sp.a): “Het ongevallencijfer is Oudenburg ligt laag, maar dit wil niet zeggen dat de stad op zijn lauweren mag rusten. Een activerend beleid rond veilig(er) verkeer maakt essentieel deel uit van ons beleid.” Het voorstel om het charter te ondertekenen werd in het verleden verschillende keren ter stemming gebracht, maar kon toen niet op een meerderheid rekenen. Open Vld, die het voorstel destijds als oppositiepartij indiende, zit nu in de meerderheid samen met N-VA en sp.a.