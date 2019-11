Oudenburg wil - over de partijgrenzen heen - ‘Warmste Stad van Vlaanderen’ worden Timmy Van Assche

18 november 2019

17u43 0 Oudenburg Oudenburg gaat de uitdaging aan om de ‘Warmste Stad van Vlaanderen’ te worden in het kader van de ‘Warmste Week’ van Studio Brussel, het jaarlijks terugkerend evenement waarbij er geld ingezameld wordt voor het goede doel. De vier politieke partijen uit de Oudenburgse gemeenteraad slaan de handen in elkaar voor een warm weekend. Op vrijdag 22 november wordt Quiz For Life georganiseerd en op zaterdag 23 november de Warmste Dag, een waar volksfeest.

De vier Oudenburgse politieke partijen, Open Vld, N-VA, CD&V en sp.a slaan de handen in elkaar om van Oudenburg de Warmste Stad van Vlaanderen te maken. De organisatie wil over alle partijgrenzen heen samenwerken om met 10.000 inwoners 10.000 euro in te zamelen. “Als iedere Oudenburgnaar 1 euro aan het goede doel schenkt, is het doel bereikt”, laat de werkgroep weten. “Vrijwilligers van alle vier de partijen zullen tijdens het weekend zich inzetten om van het evenement een succes te maken. Dat meerderheid en oppositie over de partijgrenzen heen zo samenwerken, is uniek.”

Sporthal als centrale locatie

‘Oudenburg de Warmste Stad’ vindt plaats in de sporthal, dat voor deze gelegenheid zal omgebouwd worden tot een ‘Warm Dorp’. “Het wordt een evenement van en door de Oudenburgnaars, het is dan ook hartverwarmend dat tal van verenigingen de actie steunen met een drank-, eet-, of activiteitenstand. Alle winst die hieruit voortvloeit, gaat integraal naar de goede doelen”, vervolgt de werkgroep.

6 goede doelen

Er werden zes goede doelen geselecteerd die een link hebben met Oudenburg. Voedselbedeling ‘Kerit, de lage drempel’, DD Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, Okidoo en Contano. Het ingezamelde geld dat voortkomt uit de opbrengst van de quiz, de drankenverkoop, de standenverkoop en de giften van de Oudenburgnaars worden onder hen verdeeld. Daarnaast is het ook mogelijk om giften voor andere goede doelen te registreren in de sporthal.

Quiz

Op vrijdagavond 22 november om 20 uur wordt ‘Quiz for Life’ georganiseerd. “De inschrijvingen waren een ongelooflijk succes, de quiz is dan ook volledig uitverkocht. Méér dan 70 quizploegen en méér dan 200 deelnemers uit Oudenburg en daarbuiten dingen mee naar de titel van ‘Slimste Warme Oudenburgnaar’.

Dorp

Zaterdag 23 november is de sporthal tussen 14 en 23 uur het Warmste Dorp. Het moet een enorm gezellige familiedag worden met drank- en eetstandjes in de grote zaal, een heus kinderdorp in de kleine zaal waar de jeugdraad gratis voor kinderanimatie zorgen. “Er zullen alvast enkele springkastelen, grime en spelletjes aanwezig zijn. In de grote zaal van de sporthal wordt er, naar het voorbeeld van Studio Brussel, acht uur live ‘radio’ gemaakt, waarbij ieder uur een ander duo uit de gemeenteraad de aangevraagde plaatjes zullen draaien. Net zoals bij Studio Brussel zullen er plaatjes gekocht kunnen worden. Daarnaast zal er ieder uur een gastoptreden zijn van Harmonie, Heart of the West, De Constateurs, Marine V, Wh!plash en Olivia Red . Om 20.30 uur start de slotshow met een flitsend optreden van The Flashbacks, achteraf zal het totaalbedrag dat het weekend opgebracht heeft bekend gemaakt worden.”