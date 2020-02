Oudenburg werkt aan veiligheidsplan tegen mogelijke cyberaanvallen Timmy Van Assche

06 februari 2020

17u54 0 Oudenburg Oudenburg maakt werk van een geactualiseerd informatieveiligheidsplan. Dat plan moet de stad beschermen tegen eventuele cyberaanvallen.

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) gaf meer duiding na een vraag van oppositieraadslid Peter Velle (CD&V). Velle haalde de recente cyberaanvallen op de gemeentelijke informaticastructuur van Willebroek en het bedrijf Picanol aan, en polste naar lokale maatregelen.

“Gelet op het openbare karakter van een gemeenteraadszitting is het aanbevolen niet teveel technische details kenbaar te maken", knipoogt burgemeester Dumarey. “Wat we kunnen meegeven, is dat er in het informatieveiligheidsplan acties zijn opgenomen om onze beveiliging te verhogen. Dit gebeurt onder andere door te onderzoeken waar versleuteling mogelijk is, hoe dat dan moet gebeuren en met welke middelen. Ook het verbeteren van ons ‘back-up’-beleid en het in kaart brengen van de software hoort daar bij. Verder staat een eerste beknopte richtlijn rond incidentenbeheer en datalekken al opgenomen in het concept van het actieplan. Bovendien zit er ook nog een ICT-policy in de pijplijn, waarbij de medewerkers gedragscode zullen krijgen rond omgang met onder andere mails, wachtwoorden en toestellen. Op vandaag worden de cases geval per geval bekeken. Afgelopen werkjaar zijn er alvast een aantal maatregelen genomen om de risico’s te verminderen, zoals een interne opleiding rond de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), sensibiliseringscampagne rond phishing, nieuwe anti-malwaresuite en registratie van automatische meldingen bij gelekte gegevens met accounts uit ons domein. Afhankelijk van bijkomende vragen en projecten, zou het informatieveiligheidsplan in het voorjaar moeten afgewerkt raken.”