Oudenburg voert starterspremie in voor beginnende zelfstandigen Timmy Van Assche

03 januari 2020

17u27 0 Oudenburg Voortaan kunnen startende zelfstandigen, zowel in hoofd- als in bijberoep, een premie krijgen van de stad. “Zie het als een duwtje in de rug”, zegt bevoegd schepen Stijn Jonckheere (N-VA).

De starterspremie gaat in vanaf dit boekjaar. Concreet maken startende zelfstandigen in hoofdberoep aanspraak op 200 euro, starters in bijberoep op 100 euro. Er zijn wel enkele voorwaarden aan de premie verbonden. “Zo wordt geen premie verstrekt aan wie een bank- of verzekeringskantoor start, een immo- of interimbureau, vrije of intellectuele beroepen, nachtwinkels noch telefonie- en internetwinkels”, zegt de schepen. “Ondernemers moeten ook een bewijs van hun activiteit kunnen voorleggen, zoals een uittreksel van de sociale zekerheid, Kruispuntbank van Ondernemingen. Met deze premie willen we starters een extra duwtje in de rug geven." Logischerwijs moet de zelfstandige activiteit in Oudenburg zelf plaatsvinden. Alle info is verkrijgbaar op het stadhuis of lokale.economie@oudenburg.be.