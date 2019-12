Oudenburg valt in de prijzen met #sportersbelevenmeer

Timmy Van Assche

20 december 2019

16u36 0 Oudenburg Dit jaar ging de stad Oudenburg opnieuw de uitdaging van Sport Vlaanderen aan om de #sportersbelevenmeer-award binnen te halen. Voor het tweede jaar op rij mocht de sportdienst een trofee in ontvangst nemen.

Dit keer gebeurde dat in de categorie G-Sport naar aanleiding van de randanimatie voor de Truckrun van De Vleugels uit Klerken afgelopen zomer. De verschillende stadsdiensten, waaronder ook de sportdienst, sloegen de handen in elkaar om de bewoners en hun familie een mooie namiddag te bezorgen met atletiek, rolstoeldansen in samenwerking met de vzw Heart of the West, trampoline, schminkstand, stadswandelingen en veel meer. Het stadsbestuur ontving een cheque van 750 euro voor de aankoop van sportmateriaal.