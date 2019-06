Oudenburg rouwt om oudste inwoner: Adrienne Knudde (109) paar dagen na verjaardag overleden Timmy Van Assche

14 juni 2019

11u54 0 Oudenburg Deze week overleed Adrienne Knudde op de gezegende leeftijd van 109 jaar. Afgelopen weekend nog mocht ze haar verjaardag vieren.

Adrienne was tot voor haar overlijden de op één na oudste inwoner van de provincie, maar nooit eerder werd iemand van Oudenburg zo oud. Knudde verbleef dertien jaar lang in woonzorgcentrum Riethove en bleef al die tijd daarvoor thuis wonen. Ze is geboren op 9 juni 1910 als oudste van vijf kinderen. Adrienne bracht haar jeugd in Wenduine door. Daar werkte ze onder meer in een viswinkel. In 1937 trouwde ze met Charles Vangheluwe en kreeg het koppel drie kinderen. Toen Charles in de fabriek UCB ging werken, verhuisden ze naar Oudenburg.

Vreugde en verdriet

Adrienne stond bekend als een levensgenieter. Zelfs op haar 107de verjaardag kon er nog een dansje van af. “Mama is altijd positief, altijd welgezind. Dat heeft haar heel ver gebracht”, vertelde zoon Georges toen. “Toen ze 105 jaar was, brak ze haar heup bij een valpartij. We vreesden het ergste, maar ze is er wonderwel terug bovenop gekomen.” Toch kende Adrienne in haar leven aardig wat verdriet. Een van haar eigen dochters overleed na amper veertien dagen. Ook haar tweede dochter heeft ze overleefd en man Charles liet het leven op 45-jarige leeftijd. Adrienne werd uiteindelijk de oudste van al haar broers en zussen.

Op haar honderdste verjaardag kwam zanger Danny Fabry voor haar optreden. “Als je 110 jaar wordt, keer ik nog eens terug voor een nieuw optreden", beloofde Fabry toen. Het mag helaas niet zijn. En toch: haar geheim om zo oud te worden? “Tevreden zijn en genieten van elke dag”, zei Adrienne ooit. Ze wordt op donderdag 20 juni om 10 uur begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Oudenburg.