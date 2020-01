Oudenburg roept inwoners op om bloed te geven: “Op naar de 400 donoren” Timmy Van Assche

29 januari 2020

12u26 0 Oudenburg Oudenburg telt momenteel 345 bloed- en plasmadonoren of 4,4 procent van het totaal aantal inwoners. Naar aanleiding van een campagne van het Rode Kruis hoopt het stadsbestuur dat percentage op te krikken naar 5 procent. Op 11 februari is er een bloed- en plasmadonatie in Ettelgem.

Het Rode Kruis start een campagne om het Vlaams gemiddelde van 3 procent donoren met 1 procent op te krikken. Oudenburg zit nu al goed met 4,4 procent donoren, maar wil nog beter scoren. “Er is 70 procent kans dat iemand ooit een bloedproduct nodig heeft. Onze stad doet het nu al beter dan onze buurgemeenten en het Vlaamse gemiddelde, maar toch willen we niet op onze lauweren rusten”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Ons streefdoel is om 5 procent van de bevolking, of een 400-tal inwoners, aan te zetten om bloed te geven.” Daarom lanceert de stad een oproep om op dinsdag 11 februari, tussen 17 en 20.30 uur, bloed te komen geven tijdens een actie van het Rode Kruis. Die vindt plaats in de Sint-Eligiuszaal van de Vrije Basisschool in de Dorpsstraat 71 in deelgemeente Ettelgem. Het schepencollege zelf zal ook present tekenen.