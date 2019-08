Oudenburg roept 65-plussers op in te tekenen op Vlaamse aanpassingspremie Timmy Van Assche

02 augustus 2019

10u47 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg roept 65-plussers op in te tekenen op de Vlaamse aanpassingspremie. Dat is een premie waarmee ze hun woning kunnen aanpassen aan de noden van het ouder worden.

“Eén van de belangrijkste pijlers van ons beleid is iedereen zich thuis doen voelen in onze stad, en zeker onze senioren. Het is belangrijk om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Mits enkele aanpassingen is dat perfect mogelijk. Daarom roepen wede 65-plussers op in te tekenen op de Vlaamse aanpassingspremie”, verduidelijkt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Installaties en verbouwingen

Er zijn twee categorieën waarvoor je de premie kunt aanvragen: technische installaties en verbouwingen om je woning toegankelijker te maken. Dit gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van de badkamer of toilet, het plaatsen van een traplift, het automatiseren van een bestaande garagepoort of bestaande rolluiken of het aanbrengen van een hellend vlak om de woning toegankelijk te maken. Een aanpassingspremie aanvragen is mogelijk voor 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar. De premie is er ook voor de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad. Als laatste komen ook particulieren in aanmerking die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50 procent van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. Per categorie van werken moet minstens 1.200 euro inclusief btw aan geldige onkosten worden ingebracht. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro. Alle info: www.wonenvlaanderen.be.