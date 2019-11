Oudenburg overtreft zichzelf: meer dan 17.000 euro ingezameld voor de ‘Warmste Week’ Timmy Van Assche

23 november 2019

23u05 0 Oudenburg Alstublieft, meer dan 17.000 euro hebben de Quiz For Life en Warmste Dag opgeleverd voor zes goede doelen. De actie werd gedragen door de vier politieke partijen van Oudenburg en kaderde in de Warmste Week van Studio Brussel.

Vrijdagavond stond een quiz gepland die met 250 deelnemers compleet volzet was. Zaterdag vond dan weer het centrale evenement plaats met tal van activiteiten, drank- en eetkraampjes. De gemeenteraadsleden zelf gingen - ongeacht de partijkleur - in duo achter de dj-tafel staan en draaiden plaatjes voor een kleine bijdrage. Verder stond nog livemuziek gepland met onder meer De Constateurs - de band van gemeenteraadslid Peter Velle (CD&V) - en Marine V, de groep van Open Vld-raadslid Wietse Marchand. Ook lokale verenigingen steunden het initiatief. Vooraf hoopten de organisatoren om 10.000 euro in te zamelen - zowat 1 euro per inwoner, dus. Maar dat bedrag werd dus zeer ruim overtroffen met 17.000 euro. Hiermee wil Oudenburg de ‘Warmste Stad van Vlaanderen’ worden. De opbrengst wordt verdeeld onder zes goede doelen: voedselbedeling ‘Kerit, de lage drempel’, DD Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, Okidoo en Contano.

Toch stopt het hier niet. Ook muziekbar The Noizy in de Stationsstraat zet zich in voor het goeie doel. In december organiseert basisschool Heilige Familie een leuke kerstloop en basisschool Arnoldus richt een kerstmarkt in.