Oudenburg ondertekent SAVE-charter voor meer verkeersveiligheid Timmy Van Assche

21 oktober 2019

18u37 0 Oudenburg Oudenburg heeft officieeh het SAVE-charter van de Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekend. De stad is daarmee de 113de Vlaamse gemeente die het charter ondertekent. “

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. De groep voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het project wil de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid verhogen. “Oudenburg geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid, zegt Stefaan Reynaert (Open Vld). De voorzitter van de gemeenteraad had in het verleden, toen Open Vld in de oppositie zat, maar liefst vier keer het voorstel gedaan aan de toenmalige beleidsploeg om lid te worden. Dat voorstel werd toen steeds verworpen. “Maar we kijken niet naar het verleden", is Reynaert optimistisch. “Vlak voor de zomer werd het voorstel wel unaniem goedgekeurd. Het is een goede zaak dat álle fracties zich achter het initiatief scharen. Voor een relatief kleine stad als Oudenburg is de expertise van de vzw OVK zeer nuttig.” De ondertekening vond plaats samen met leerlingen van basisscholen Arnoldus, De Tandem en Heilige Familie. Op een stedenkaart duidden de kinderen punten aan die volgens hen voor verbetering vatbaar zijn. Ook Kris Depovere, korpschef van de politiezone Kouter, was present.

“Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, zetten wij in om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen verkeersslachtoffers zouden vallen. Daarom doen we er alles aan om de Vlaamse subsidie voor verkeersveilige schoolomgevingen binnen te halen om zo de vijf scholen op Oudenburgs grondgebied fiets-en verkeersveiliger te maken.”

Schepen van mobiliteit Gino Dumon (sp.a): “Het ongevallencijfer is Oudenburg ligt laag, maar dit wil niet zeggen dat de stad op haar lauweren mag rusten. Een actief of activerend beleid rond veilig(er) verkeer maakt essentieel deel uit van haar beleid. De afgelopen maanden hebben we reeds twee veilige fietsstraten gerealiseerd en momenteel zijn we volop bezig met een geüpdatet mobiliteitsplan, waarbij de zwakke punten in kaart worden gebracht om in deze legislatuur aan te pakken.” Schepen Romina Vanhooren (Open Vld) benadrukt dan weer de rol van de kindergemeenteraad in het thema verkeersveiligheid. “Ook de seniorenadviesraad kreeg de vraag om de zwakke punten in onze stad in kaart te brengen. Op deze manier willen we zo veel mogelijk inwoners betrekken.” Schepen van onderwijs Ulrike Vanhessche (sp.a) besluit: “Op de ondertekening van het charter is iedere school vertegenwoordigd door een klas die per fiets naar het stadhuis komt. In de raadszaal krijgen ze de kans om op een grote kaart de zwakke verkeerspunten zeer visueel aan te duiden. Met dit werkdocument kunnen we samen met de bevoegde dienst mobiliteit aan de slag gaan.”