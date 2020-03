Oudenburg neemt maatregelen tegen coronavirus: ‘Dag van de Zorg’ afgelast en extra opvolging in woonzorgcentrum Timmy Van Assche

06 maart 2020

14u39 0 Oudenburg Ook in Oudenburg neemt het stadsbestuur maatregelen tegen het coronavirus. Dat laten burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) en schepen Romina Vanhooren (Open Vld) weten. “ Op basis van input van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werd beslist dat de Vlaamse opendeurdag ‘Dag van de Zorg’ op 15 maart niet kan plaatsvinden.”

“De inspanningen waren al bijzonder groot om van ‘Dag van de Zorg’ een fantastische beleefdag te maken in Oudenburg. Zowel lokaal dienstencentrum Biezenbilk als woonzorgcentrum Riethove gingen samen met talrijke partners de deuren openzetten. Het is namelijk onverantwoord om een grote massa mensen in contact te laten komen met kwetsbare ouderen in woonzorgcentra”, zegt Vanhooren. “We willen uiteraard bij onze inwoners geen paniek zaaien, maar wel de maatregelen nemen die nodig zijn. Daarom dus de annulatie. Vanaf vandaag wordt ook gevraagd aan de bezoekers van het woonzorgcentrum om zich aan het onthaal te registreren. Zo kan er bij vaststelling van een eventuele besmetting contact opgenomen worden ter preventie van een verdere verspreiding.”

Voorzorgen

“De stad neemt haar voorzorgen”, benadrukt Dumarey. “We vinden het uitermate belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd worden. Daarom plaatsen we in de verschillende openbare gebouwen zoals het stadhuis, het lokaal dienstencetrum, het woonzorgcentrum, de bibliotheek en het Romeins Archeologisch Museum infoborden en desinfecterende handgels.” Wie meer info wenst over het coronavirus kan ook steeds terecht op www.info-coronavirus.be of info-coronavirus@health.fgov.be en 0800/14 689.