Oudenburg maakt zich op voor allereerste ‘stadstrail’ volgend jaar Timmy Van Assche

05 december 2019

08u41 0 Oudenburg Na de eerste editie van de Meiklokjeswandeling dit jaar organiseert het stadsbestuur een heuse ‘stadstrail’ op zaterdag 2 mei 2020. Dat deelt sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a) mee.

“Deelnemers kunnen al lopend of wandelend een parcours van een vijftal kilometer afleggen, dwars door het centrum van Oudenburg. Ondertussen doorkruis je enkele openbare gebouwen, zoals het stadhuis, de bibliotheek, sporthal, cultuurcomplex ipso facto, woonzorgcentrum en dienstencentrum. Wij zijn nog op zoek naar lokale handelaars die hun deuren willen openzetten voor deze unieke belevingstocht. Er wordt een interessante route uitgestippeld door onze sportdienst waarbij de lopers en wandelaars zoveel mogelijk bijzonder plekjes, zowel openbaar als privé kunnen ontdekken.” Wil jij ook deel uitmaken van het parcours, neem dan contact op met de via 059/56.84.47 of via sportdienst@oudenburg.be.