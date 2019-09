Oudenburg maakt deel uit van recreatieve fiets-

06 september 2019

16u44 0 Oudenburg Oudenburg maakt voor het eerst deel uit van het Groen Fietslint rond Oostende. Het aansluitende punt wordt ingericht aan zaal Ipso Facto. “Het geldt meteen als herkenningspunt in de regio om de vele fietsers in en rond Oostende kennis te laten maken met de Romeinse stad”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Het Groen Lint is een grotendeels autovrije fietsroute die de verrassende buitenrand van Oostende laat ontdekken. “Het fietslint doet heel wat nieuwe, verrassende stukken van de stad en ver daarbuiten aan: zoals de nieuwe woonwijk aan de luchthaven, de volkstuinen in Stene en de Zwaanhoek. En vanuit die Zwaanhoek leggen we de link met Oudenburg, om zo de Oostendse fietser naar Oudenburg te lokken”, zegt Dumarey. Het Groen Fietslint is een realisatie van Westtoer, het autonoom toerismebedrijf van de provincie West-Vlaanderen. Op vraag van de stad Oudenburg werd de stad nu ook opgenomen in het toeristische fietsprogramma van de provincie West-Vlaanderen. “Enerzijds zetten we volop in op een fietsveilige stad, kijk maar naar de fietsstraat in de Groenedijkstraat en Oude Gistelseweg. Anderzijds willen we steeds meer mensen de charmes van Oudenburg doen ontdekken.” De aansluiting bij het Groen Lint wordt zaterdag geofficialiseerd. Overigens wil Oudenburg op vlak van toerisme meer aansluiten bij de kustregio. De stad werd in het verleden door Westtoer vooral ondergebracht bij het Brugse Ommeland.