Oudenburg levert voorzitter en ondervoorzitter van eerstelijnszone Timmy Van Assche

22 december 2019

15u47 0 Oudenburg Twee bekende politieke figuren nemen een belangrijke functie op in de eerstelijnszone Houtland en Polder. In deze zorgraad zetelen verschillende vertegenwoordigers van verschillende clusters waaronder de lokale besturen, de sector gezondheidszorg, de cluster welzijn en verenigingen van gebruikers.

In 2017 startte de Vlaamse Regering met de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen en het afbakenen van 60 Vlaamse eerstelijnszones. Huidig schepen Romina Vanhooren (Open Vld) en gewezen sp.a-schepen Myriam Maes zullen respectievelijk als voorzitter en ondervoorzitter fungeren voor de zone waar Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Torhout deel van uitmaken. “Er wordt nu concreet werk gemaakt van een beleidsplan en de statuten waarbij ook het ganse zorgnetwerk in de regio in kaart zal worden gebracht”, zegt Vanhooren. Een versterking, betere samenwerking en toegankelijke gezondheidszorg zijn hierbij de prioriteiten.