Oudenburg laat leerlingen Ter Zee Abdijhoeve onder handen nemen voor zacht prijsje Timmy Van Assche

21 oktober 2019

18u19 8 Oudenburg De eerste werken aan de Abdijhoeve zijn in volle gang. Leerlingen van Ter Zee in Oostende, een school voor buitengewoon secundair onderwijs, verwijderen netjes alle oude verf aan de buitenkant van het historische pand. Daarna neemt een professionele renovatie firma het over.

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar Schilder- en Decoratietechnieken stropen met plezier de mouwen op om de Abdijhoeve onder handen te nemen. Van (bijna) alle buitenmuren van het pand wordt de verflaag netjes verwijderd. Na het hoofdgebouw is later ook de bekende duiventoren aan de beurt. “Met maximum elf leerlingen tegelijk zijn we hier vier dagen per week actief", vertelt leerkracht Jürgen Vandewalle. “De leerlingen leveren prima werk. Na het verwijderen van de verflaag moeten er voor de winter nog eens 4.000 gaten tegen opstijgend vocht worden geboord. Het is wel opvallend in welke slechte staat de muren verkeren. Op bepaalde plaatsen kan je zonder enige moeite de bakstenen uithalen. Voor onze school is dit alvast het grootste project ooit.” Leuk detail: het gaat om dezelfde leerlingen die voor het Filmfestival van Oostende de sterren op de zeedijk onder handen nemen.

Beperkte vergoeding

Nadat de muren van alle verf zijn ontdaan - tegen eind dit kalenderjaar - wordt de poreuze ondergrond gekaleid. Dat werkje zal enkele weken in beslag nemen. “We zijn tevreden dat de werken aan dit historische pand van Oudenburg eindelijk beginnen", stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Voor dit werk betalen we de school een beperkte vergoeding. Hiermee doen we in zekere zin aan sociale tewerkstelling, maar dragen we ook zorg voor ons erfgoed zonder grote kosten te moeten maken." Tegen volgende zomer moet de site opgewaardeerd zijn en zouden er de eerste activiteiten in een nieuw kader moeten plaatsvinden. Ook het voormalige koetshuis moet tegen dan een nieuw dak krijgen en all-weatheractiviteiten mogelijk maken. Voor de totale renovatie rekent het stadsbestuur op zo'n 1,8 miljoen euro. De Abdijhoeve staat al bijna acht jaar leeg.