Oudenburg krijgt ‘regenboogzebrapad’: “Zullen nu geschikte locatie zoeken” Timmy Van Assche

18 november 2019

10u04 0 Oudenburg Oudenburg krijgt allicht volgend jaar een zebrapad met regenboogkleuren, een zogenaamd regenboogzebrapad, dus. Het voorstel hiertoe van raadslid Jens Balliere (Open Vld) werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Bij een regenboogzebrapad worden de kleuren van de regenboog geschilderd tussen de bestaande witte markeringen. Daarmee blijft het conform de wegcode “Het pad geeft erkenning aan onze holebigemeenschap. Ze verbindt wegen, net zoals verdraagzaamheid mensen verbindt. De kleurrijke strepen kunnen ons doen herinneren aan het zinloos geweld dat er nog elke dag is in de wereld tegen holebi’s. Het Oudenburgse stadsbestuur toont zich hierdoor solidair”, zegt Balliere. “Het stadsbestuur reageerde positief op de oproep en zal samen met de betrokken diensten een geschikte locatie zoeken.” Als streefdatum wordt gemikt op 17 mei 2020, de internationale dag tegen holebi- en transfobie.

“Hoe zichtbaarder de holebigemeenschap wordt, hoe gemakkelijker ook de ‘outing’ en het welzijn van ieder individu. We zorgen voor een positief klimaat, iedere dag”, geeft schepen Ulrike Vanhessche (sp.a) nog mee.

Een regenboogzebrapad is geen primeur in ons land. In Brussel werden er eerder al zes aangelegd in 2017 en ook bijvoorbeeld Halle, Hasselt, Westerlo en Mechelen kregen er al eentje. “In Koksijde nam de gemeente ook onlangs een beslissing om een regenboogzebrapad te schilderen", besluit gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld). “Het is bovendien mooi dat het voorstel unaniem werd aangenomen. We geven hiermee met de ganse gemeenteraad een duidelijk signaal.”