Oudenburg krijgt nieuwe Vredesboom (en zal nog een tweede aanplanten) Timmy Van Assche

11 februari 2020

09u03 0 Oudenburg Oudenburg zal binnenkort niet over één, maar twee vredesbomen beschikken. Dat blijkt uit een antwoord van burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) na een vraag van oppositieraadslid Peter Velle (CD&V).

Op 11 november 2018 werd door de gemeentelijke groendienst een zogenaamde Vredesboom aangeplant naast het Vaardeken, ter hoogte van de Cottemweg. Maar de bodem en boom waren geen goeie match. “De prachtige jonge eik heeft het afgelopen jaar niet overleefd”, liet Velle optekenen, die meteen naar alternatieven polste.

“De wereld- en gemeentelijke vrede dragen wij hoog in het vaandel, net als het milieu en veel groen in de stad”, zegt Dumarey. “Ik heb de groendienst gevraagd om enkele voorstellen te doen naar bomen die streekeigen zijn en die de omstandigheden ter plaatse overleven. Het is dan ook de bedoeling om een boom te herplanten ter ere van de Vredesboom op dezelfde locatie. Via de stad Ieper zal onze stad nog een tweede Vredesboom bekomen. Die boom is afkomstig van de zaden van de ‘gingko biloba’, ook bekend als Japanse notenboom. Die zaden zijn afkomstig van een boom die de atoomaanval tijdens de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima heeft overleefd en na een tijd opnieuw begon te groeien en bloeien. De boom hebben we nog niet aangeplant in, omdat we ze een mooie en serene plaats willen geven in het nieuwe begraafpark in Roksem, waarvan de werken binnenkort starten.”