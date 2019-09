Oudenburg krijgt kindergemeenteraad: “Meer gehoor geven aan de mening van kinderen” Timmy Van Assche

02 september 2019

17u47 0 Oudenburg Nu het schooljaar opnieuw is begonnen, kondigt het Oudenburgse stadsbestuur aan meer gehoor te willen geven aan de mening van kinderen. “Daarom werd beslist om vanaf dit schooljaar een kindergemeenteraad op te richten. Dit met een kinderburgemeester, - schepenen én -gemeenteraadsleden.”

In Oudenburg lopen meer dan 700 kinderen school. Om deze groep beter te laten vertegenwoordigen in het beleid, wil het stadsbestuur een kindergemeenteraad oprichten die advies zal kunnen geven aan het schepencollege. “In de kindergemeenteraad zullen 21 leerlingen zetelen - net als in de echte gemeenteraad - uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar”, zegt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld). Ook Oudenburgse kinderen die niet in Oudenburg naar school gaan, kunnen hun stem uitbrengen en/of in deze raad zetelen. Zij worden jaarlijks verkozen en zijn vertegenwoordigers van alle kinderen van Oudenburg.” Per deelgenomen lokale school is er minstens één vertegenwoordiger in de kindergemeenteraad.

Betrekking

“Op die manier willen we de kinderen informeren en betrekken bij het stadsbeleid”, vervolgt de schepen. “Zij krijgen de kans om problemen, wensen, ideeën uit hun eigen leefwereld en omgeving kenbaar en bespreekbaar te maken. De kinderen leren met elkaar overleggen, oplossingen zoeken en problemen bespreekbaar maken. Dit jaar gaan we vooral aan de slag rond het thema ‘verkeersveiligheid’.” Het SAVE-charter, een initiatief van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen, wordt namelijk binnenkort door het Oudenburgse stadsbestuur ondertekend. In het charter staan doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. “Hierbij is ook de mening van kinderen uiteraard van groot belang.”

Hulp van scholen

“Om een kindergemeenteraad te kunnen oprichten, hebben we ook de hulp nodig van de scholen. Leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen om in de raad te zetelen aan de hand van een formulier dat begin september verspreid zal worden. Het is belangrijk dat de leerlingen hierop in de les voorbereid worden en eventueel campagne kunnen voeren op school”, zegt Vanhooren.

Meter en peter

De uiteindelijke verkiezing van de kindergemeenteraad 2019-2020 is op vrijdag 11 oktober 2019. “Alle leerlingen vanaf het derde leerjaar kunnen dan hun stem komen uitbrengen in echte stemhokjes die we op school komen plaatsen. Ook voor kinderen die niet in Oudenburg naar school gaan, wordt een moment voorzien om hun stem uit te kunnen brengen in het stadhuis van Oudenburg.” Er volgt voor de scholen nog een praktische brief over het verloop en de manier van stemmen zodat de leerlingen goed voorbereid kunnen worden. Ook op de website van de stad zal alle informatie worden opgenomen.” De installatievergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 november om 18 uur, voorafgaand aan de echte gemeenteraad. De kindergemeenteraad zal een drie tot vier keer per jaar bijeenkomen. Daarnaast zal ieder lid van het schepencollege meter/peter worden van het kinderschepencollege. “Via dit meter- of peterschap is het de bedoeling dat de kinderen ook bij andere activiteiten betrokken zullen worden”, besluit schepen Vanhooren. In bijvoorbeeld Bredene en De Haan zijn er al - met succes - kindergemeenteraden.