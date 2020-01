Oudenburg is voorbereid op mogelijke winterprik Timmy Van Assche

09 januari 2020

07u23 0 Oudenburg Op sneeuw en vrieskou is het nog even wachten. Maar mocht Koning Winter sneller dan verwacht onze streek bereiken, dan is Oudenburg klaar om die op te vangen. Dat stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) na een vraag van oppositieraadslid Jean-Pierre Van Dierendonck (CD&V).

“Momenteel beschikt de stad over drie ton strooizout. De voorbije jaren was dit genoeg om onze straten berijdbaar te maken. Bij uitzonderlijke sneeuwval zijn er bovenlokale voorraden waarop we beroep kunnen doen”, zegt de burgemeester. “Na de beperkte sneeuwval van vorig jaar hebben we enkele pijnpunten ontdekt binnen het toen geldende sneeuwplan. Dat plan hebben we nu bijgestuurd. Allereerst worden de routes van de bus sneeuwvrij gemaakt om het openbaar vervoer te vrijwaren. Daarna volgen de grote wegen, autosnelwegen en de industriezone. Vervolgens wordt er manueel gestrooid op de voetpaden rond openbare gebouwen, scholen en de kinderopvang. Tot slot besluiten we met het centrum en strategische punten in de stad. Een van de grote aandachtspunten dit jaar zullen de fietspaden en nieuwe fietsstraten zijn, waar we bijzonder voorzichtig mee zullen omspringen”, geeft Dumarey aan, die nog meedeelt dat er bij zware sneeuwval twee strooiploegen op pad trekken.