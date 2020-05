Oudenburg investeert 250.000 euro in herstelplan na coronacrisis: “We zorgen ervoor dat iedereen van ondersteuning geniet” Timmy Van Assche

14 mei 2020

13u42 0 Oudenburg De Oudenburgse bestuursploeg van Open Vld, sp.a en N-VA heeft een relanceplan voorgesteld om de economische schade na de coronacrisis te beperken. Het plan omvat in totaal 43 maatregelen, samen goed voor meer dan 250.000 euro aan investeringen. “We zorgen ervoor dat iedereen een zekere ondersteuning kan genieten”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Al van bij de grote corona-uitbraak in maart werd een zogenaamde ‘taskforce’ van noodteams opgericht onder leiding van de burgemeester. Het doel hiervan is om niet alleen de vele maatregelen snel uit te rollen, maar ook de stad voor te bereiden op de periode na corona. “Van hieruit vloeit dus een relanceplan dat is opgebouwd rond vijf thema’s om alle Oudenburgnaren te bereiken. Het plan houdt rekening met sociale en economische aspecten, maar ook met de veiligheid”, zegt Dumarey. “Zo voorzien we een promomagazine met cadeau- en santébonnen die je kan spenderen bij Oudenburgse handelaars en horecazaken. Hiermee kunnen we ieder gezin én de lokale handelaars een veel grotere ondersteuning geven. Verder kunnen grote festiviteiten deze zomer niet plaatsvinden, daarom zetten we in op de ondersteuning van kleine buurtinitiatieven.”

Fonds

Het meest opvallende punt op sociaal vlak is zonder twijfel de oprichting van het ‘Oudenburg Voor Iedereen’-fonds. “Hierbij maken we een budget vrij voor mensen die door deze coronacrisis in financiële nood geraken”, zegt bevoegd schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Maar ook vanuit het gezins- en jeugdbeleid willen we volop investeren in beleving in onze stad. Zo zullen er de komende maanden activiteitenpakketten worden verdeeld en krijgen enkele speelpleintjes een update. Ook de opmaak van een globaal armoedebestrijdingsplan is de ambitie.” Collega-schepen Gino Dumon (sp.a) pikt in op het sociale aspect. “Heel wat mensen in onze stad hebben in de afgelopen periode het beste van zichzelf gegeven hebben. We gaan het komende jaar de helden van de zorgsector, maar evengoed buschauffeurs, winkelpersoneel en anderen in de bloemetjes zetten en hen bedanken voor hun waardevolle inzet.”

Hefboomfunctie

Vele maatregelen hebben een hefboomfunctie. “Daarbij zal dus meer geïnvesteerd worden dan de 250.000 euro die nu op tafel ligt”, legt schepen van Financiën Ulrike Vanhessche (sp.a) uit. “Door verstandige maatregelen met een lage kost, kunnen we een brede waaier aan ondersteunende maatregelen nemen waarmee onze stad en haar inwoners sterker uit deze crisis zullen komen. Alle verenigingen in onze stad krijgen een eenmalige subsidieverhoging van 10 procent voor dit werkjaar, om zo hun werking te garanderen.”

Economische raad

“We voorzien een proportionele belastingsvrijstelling voor handelaars en ondernemingen gedurende de coronaperiode”, geeft schepen van Lokale Economie Stijn Jonckheere (N-VA) mee. “De coronacrisis heeft een enorme impact op de Oudenburgse handelaars en ondernemingen. Maar de echte gevolgen van de crisis zullen we ten vroegste pas begin 2021 merken. Daarom wordt er een economische raad opgericht waarin alle ondernemers automatisch zetelen, alsook alle politieke fracties. In deze raad wordt zeer hands-on gewerkt aan bijkomende maatregelen.”

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) benadrukt dat alle maatregelen het komende jaar verder uitgewerkt en uitgevoerd worden. “Op regelmatige basis zullen we hierover ook terugkoppelen naar de gemeenteraad en naar de inwoners”, besluit hij.