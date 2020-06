Oudenburg grijpt voor nieuwe huisstijl terug naar kleuren van jaren 1400 Timmy Van Assche

16 juni 2020

16u46 3 Oudenburg Met de kleuren blauw en wit, en de slagzin ‘Altijd beleving’ heeft Oudenburg zijn nieuwe huisstijl voorgesteld. Er is ook een nieuw logo, in de vorm van een toegangspoort. Met dit totaalplaatje grijpt het stadsbestuur terug naar enkele historische elementen.

De nieuwe huisstijl, slagzin en kleuren worden meteen toegepast. Zo werden alle auto’s en bestelwagens van de stad al bestickerd, is de website aangepast en zal het stadsmagazine van juli al in een nieuw jasje steken. “De kleuren wit en blauw worden gebruikt in het wapenschild van het heraldisch wapen", legt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) uit. “Het wit-blauw geschaakte schildje verschijnt vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw op de afbeeldingen van het stadswapen en in de achttiende eeuw ook op de stadszegel.”

Romeinen

Tussen de letters ‘d’ en ‘b’ valt ook een toegangspoort op. “Ze staat symbool voor de verbindende functie van de stad. Allereerst verwijst het naar het castellum met zijn drie toegangspoorten. Oudenburg ligt langs de belangrijke verbindingsweg naar het noorden die gebruikt werd door de Romeinen. Ook de Abdijhoeve met zijn riante toegangspoort is alom gekend in de wijde omgeving. Maar Oudenburg is ook dé verbinding tussen de kust en het hinterland. Bovendien willen we als verbindende stad werk maken van een Oudenburg voor iedereen”, legt de burgemeester uit.

Tot slot is er de slogan ‘Altijd beleving’. “Oudenburg is een van de oudste steden van ons land (gesticht in de tweede eeuw van onze jaartelling, red.), maar we bouwen ook verder aan de toekomst, zodat onze stad er altijd zal blijven staan. In ‘beleven’ zit ook het woord ‘leven’, wat bijvoorbeeld verwijst naar een veilige thuis en sterkte dienstverlening, maar ook naar het aangenaam vertoeven.”

Het ontwerp is van de hand van Eline Cheyns, zelfstandig grafisch ontwerpster uit Antwerpen die zowat twintig jaar in Oudenburg woonde.