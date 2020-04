Oudenburg gaat als eerste Think Pink-gemeente ook Think Pink-mondmaskers verdelen

Timmy Van Assche

16 april 2020

12u51 0 Oudenburg Oudenburg wordt de eerste stad in Vlaanderen die gepersonaliseerde Think Pink-mondmaskers zal verdelen aan de zorgverstrekkers in de stad. “Als Think Pink-gemeente speelt onze stad hierin een voortrekkersrol in Vlaanderen om de zorgkundigen te ondersteunen”, zegt burgemeester Dumarey (Open Vld) en schepen van Volksgezondheid Vanhooren (Open Vld).

Eind vorig jaar werd Oudenburg officieel een Think Pink gemeente en strijdt samen met de bekende vzw tegen borstkanker. Nu gaat die samenwerking nog een stapje verder. “Think Pink Europe gaat in samenwerking met een Belgisch bedrijf vanaf maandag massaal zelf mondmaskers maken en verdelen”, begint Romina Vanhooren. “Oudenburg plaatste als allereerste een eerste bestelling van 1.000 maskers om de zorgkundigen in eigen stad te ondersteunen. De komende dagen zal de verdere vraag in kaart worden gebracht in een stedelijk mondmaskerplan en kunnen we eventueel nog bijbestellen.” Jürgen Vanpraet, managing director bij Think Pink Europa vult aan. “Think Pink neemt het initiatief om zelf mondmaskers te gaan produceren. We rekenen op een goede week voor de eerste leveringen. We bieden steden en gemeenten, bedrijven en organisaties die op ons aanbod intekenen de kans om de mondmaskers te gaan personaliseren. 80 procent van de winst die hieruit voortkomt gaat naar Think Pink en wordt gebruikt voor onze projecten met patiënten en ziekenhuizen.”

Doel

“Oudenburg zorgt voor haar inwoners en dat willen we hiermee benadrukken”, vult burgemeester Anthony Dumarey aan. “De mondmaskers worden gepersonaliseerd voor de stad met de boodschap ‘Oudenburg zorgt voor jou’. Hiermee willen we zowel de zorgverleners als de patiënten een hart onder de riem steken en hen de boodschap geven dat ze niet alleen staan in hun strijd tegen het coronavirus. De virologen die de Nationale Veiligheidsraad adviseren hebben al gesuggereerd dat het dragen van mondmaskers in een volgende fase aangeraden zal worden. Vandaar dat we als stad kort op de bal willen spelen, wat we eerder al deden met tal van andere coronamaatregelen.”

Acties

Oudenburg had eerder al de Lenteloop en Stadstrail gepland in het kader van Think Pink. Die evenementen werden door het coronavirus echter geschrapt. “Door deze bestelling te plaatsen willen wij op de manier ons engagement als Think Pink-gemeente nakomen en hen financieel ondersteunen in hun werking”, voegt sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a) eraan toe. “Hierbij wil ik de eerder geleverde inspanningen van de sponsors voor het totaalbedrag van 165 euro ten voordele van Think Pink ook nog eens in de verf zetten.”