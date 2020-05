Oudenburg Blokt in sporthal Ter Beke strikt meteen 30 studenten Timmy Van Assche

27 mei 2020

20u29 3 Oudenburg De nieuwe editie van Oudenburg Blokt in de stedelijke sporthal Ter Beke is uit de startblokken geschoten. Op de eerste dag kwam er meteen een dertigtal studenten blokken in de grote sportzaal.

In cultuurzaal Ipso Facto, waar de vorige edities werden georganiseerd, was de plaats te beperkt om veilige afstandsregels te garanderen. De - eveneens - centrale ligging van de sporthal wist wel ook het nodige volk te lokken. Dertig studenten schreven zich in en daagden op om - op veilige afstand van elkaar - de studieboeken open te slaan. Dat kunnen er de komende dagen nog meer zijn, want er is plaats voor vijftig personen.

De ruime opkomst kan meerdere redenen hebben. Jongeren willen na de lockdown graag ‘uit hun kot’ komen, maar zien het wellicht niet zitten om naar de drukkere studentensteden te trekken. En dan is een rustige studieruimte in eigen stad welgekomen. “Hoe dan ook willen we de samenhorigheid bij de studenten verhogen en daar slaagt Oudenburg Blokt al verscheidene keren op rij in”, geven schepenen Romina Vanhooren (Open Vld) en Ulrike Vanhessche (sp.a) mee.

Wie zich wil inschrijven, kan dit via www.oudenburg.be/oudenburg-blokt. Studeren kan telkens van 8 tot 20 uur en dit zeven dagen op zeven. Ook wifi is op de locatie beschikbaar. Uit veiligheidsoverwegingen breng je deze keer je eigen drank of eten mee.