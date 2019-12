Oudenburg baadt in kerstsfeer: na nieuwe kerstverlichting nu ook dubbel zo grote kerstboom Timmy Van Assche

13 december 2019

09u19 1 Oudenburg Je kan er moeilijk naast kijken. Op de hoek van het Abtspark, waar de Abdijlaan en Marktstraat samenkomen, pronkt sinds kort een kerstboom van maar liefst twaalf meter hoog.

“En da’s een record”, knipoogt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Voorheen stond hier steevast een exemplaar van vijf tot zes meter. Onlangs verkondigden we dat we extra hard willen inzetten op sfeer en beleving in de stad. Daarbij maken we elk jaar 15.000 euro vrij om eerst in Oudenburg en daarna in de deelgemeenten nieuwe kerstversiering en -verlichting te installeren. Goed voor een investering van 75.000 euro deze legislatuur, dus. Nu pakken we dus uit met een gigantische kerstboom, die verankerd is en dus best tegen een stootje kan.” Dumarey en schepenen Romina Vanhooren (Open Vld) en Gino Dumon (sp.a) hingen alvast de laatste lichtjes in de boom.