Opvang nodig voor je kind vanaf 4 mei? Oudenburg heeft samen met scholen praktische regeling uitgwerkt Timmy Van Assche

01 mei 2020

13u28 0 Oudenburg Vanaf 4 mei start er een nieuwe fase voor wat de scholen en opvang betreft. Ouders die buitenshuis werken, kunnen nu ook terecht in de kinderopvang. Uiteraard kunnen ook de kinderen die in de vorige fase konden komen in de opvang terecht. “Het stadsbestuur blijft voorzien in opvang en ondersteunt hierbij ook alle lokale scholen met een regeling op maat per school”, geven schepen Vanhooren en burgemeester Dumarey mee.

In het begin van de coronacrisis was er alleen opvang voor kinderen van ouders met een job in een cruciale sector of essentiële dienst die niet van thuis uit kunnen werken. Ook kinderen uit een kwetsbaar gezin en kinderen voor wie er echt geen andere opvangmogelijkheid is, konden opvang krijgen. De groep die opvang kan krijgen, wordt vanaf maandag verruimd naar ouders die buitenshuis gaan werken.

Mondmasker

“Voor de praktische organisatie van de voor- en naschoolse opvang werken we nog even door zoals we de afgelopen weken deden”, zegt Romina Vanhooren (Open Vld). “We blijven dus voor- en naschoolse opvang aanbieden voor kinderen uit de Oudenburgse scholen, rekening houdend met de zogenaamde ‘contactbubbels’. Daarnaast moeten er ook enkele andere veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. Zo wordt het dragen van een mondmasker bij het brengen en afhalen van de kinderen verplicht. Mond en neus bedekken met een sjaal of bandana kan ook. Ouders moeten aan de deur wachten en moeten alleen komen. En uiteraard blijven zieke kinderen thuis.”

Voor- en naschoolse opvang

Tijdens de schooluren voorziet elke Oudenburgse school zelf in opvang. Wie terecht kan in de schoolopvang overdag kan ook gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang van BKO De Kikker in de Aernoudstraat 15. “Je moet met je eigen school afspreken of je kind daar terecht kan. Je hoeft bij De Kikker geen opvangmomenten te reserveren, wel via de school dus.”

Tot 15 mei

“Deze regeling geldt tot 15 mei. Hoe de opvang zal verlopen als er weer lessen worden georganiseerd, is nog niet duidelijk”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Hiervoor wachten we nog verdere richtlijnen af. We willen alvast iedereen bedanken voor de inspanningen tijdens deze moeilijke periode. We zien dat de ouders hun verantwoordelijkheid opnemen om de kinderen zo beperkt mogelijk naar de opvang te laten komen.”

Praktisch

De regeling van 4 tot 15 mei ziet er als volgt uit.

* Voor VBS De Tandem worden alle kinderen, van zowel Roksem als Westkerke, opgevangen in de vestiging in Westkerke. Van 6.30 tot 8.15 uur is er opvang en van 16 (op vrijdag van 15 uur) tot 19 uur door begeleiders van De Kikker. Dit dus ook op woensdag van 11.30 tot 19 uur. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf opvang.

* Voor VBS Heilige Familie Oudenburg worden alle kinderen voor- en naschools opgevangen in het hoofdgebouw van De Kikker. Dit is voorschools vanaf 6.30 uur tot schooltijd en naschools is er opvangmogelijkheid tot 19 uur, ook op woensdag.

* Voor VBS Heilige Familie Ettelgem worden de kinderen op school opgevangen tussen 7 en 18 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding naar de BKO gebracht en verblijven in de containerunits.

* Voor BSGO Arnoldus worden alle kinderen op school opgevangen. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er opvang en van 16.15 (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur door begeleiders van De Kikker. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf opvang. Ook op woensdagnamiddag wordt de opvang van 11.30 tot 19 uur op school georganiseerd door De Kikker.

* Sommige scholen schrappen eerder ingeplande schoolvrije dagen. Dit worden terug schooldagen. Je kunt voor die dagen dus ook niet inschrijven voor een volledige dag in De Kikker. Al ingevoerde inschrijvingen bij De Kikker zullen worden geschrapt. Voor De Tandem is dit op 25 mei en 2 juni, voor Heilige Familie op 6 mei en 2 juni. Arnoldus behoudt de geplande schoolvrije dagen op 20 mei, 2 juni en 3 juni. Wie opvang in De Kikker nodig heeft op deze schoolvrije dagen, moet hiervoor inschrijven via i-School.