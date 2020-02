Opvallende tentoonstelling over liefde en lust bij de Romeinen: “Was er echt elke dag een orgie in het oude Rome?” Timmy Van Assche

24 februari 2020

08u00 0 Oudenburg Het Romeins Archeologisch Museum van Oudenburg duikt in 2020 tussen de lakens met een tentoonstelling over het intieme leven van de Romeinen. Zo worden heel wat clichés naar de prullenmand verwezen.

De aanleiding voor deze tentoonstelling is het verschijnen van het boek ‘Roma intima: liefde, lijf en lust’ dat geschreven werd door doctor Bert Gevaert en uroloog Johan Mattelaer, uitgegeven bij Sterck & De Vreese. Over wat de Romeinen tussen de lakens deden, bestaan heel wat misverstanden. Strips, boeken, televisieseries en films presenteren de Romeinse wereld graag als een seksueel paradijs. Een plek waar alles kon en alles mocht. Maar ging het er in de realiteit echt zo aan toe? “De tentoonstelling probeert een genuanceerd beeld te geven van dit populaire beeld van intimiteit in de Romeinse wereld. Het kadert het gegeven in een ruimer geheel waarbij aandacht is voor de historische werkelijkheid. Als kers op de taart geven hedendaagse kunstenaars hun visie op de Romeinse erotische droom”, vertellen Wouter Dhaeze van het RAM en cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Zo is het heus niet zo dat er alle dagen orgiën werden gehouden, bijvoorbeeld.”

Mooie collectie

De bezoeker wordt meegevoerd langs uiteenlopende thema’s zoals het Romeinse schoonheidsideaal, de lichaamsverzorging, de fascinatie voor de fallus, de liefde voor hetzelfde geslacht en de heimelijke kanten van bordeelbezoek. “Deze tot de verbeelding sprekende onderwerpen krijgen kleur door objecten, replica’s, foto’s en diorama’s. Voor deze tentoonstelling deden we beroep op collecties van privéverzamelaars en vermaarde archeologische musea én op werken van binnen- en buitenlandse hedendaagse kunstenaars”, zegt Jonckheere nog.

Voordrachten

Liefhebbers van cultuur en geschiedenis nemen er nu best even de agenda bij. Ter gelegenheid van de tentoonstelling, die nog loopt tot en met zondag 30 augustus, organiseert het RAM ook een reeks van vier voordrachten en een film gewijd aan de liefde, de erotiek of andere aspecten van het lichaam in het oude Rome. Johan Mattelaer zal het op zondag 29 maart hebben over Romeinse latrines, thermae en fullones. In ‘Geef me duizend zoenen’ brengt Tom Ingelbrecht op zondag 19 april een panorama van het Latijnse zoengedicht. Herbert Verreth zal het publiek op zondag 3 mei doen blozen met zijn voordracht over Romeinse orgieën in de film en Bert Gevaert stelt op zondag 17 mei de vraag of het oude Rome echt wel een paradijs was voor perverselingen en pedofielen. Als afsluiter is er de openluchtfilm 'A Funny Thing Happened on the Way to the Forum’ uit 1966 waarin de slaaf Pseudolus probeert zijn vrijheid terug te winnen door zijn jonge meester te helpen het buurmeisje het hof te maken. De vertoning vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Ook kunstkring Roderick levert haar bijdrage aan de tentoonstelling ‘Roma Intima’. “De vereniging gooit de remmen los en laat zich inspireren door de liefde en de lust in het Oude Rome. Werken rond een thema blijft voor een kunstenaar een boeiende uitdaging. Hun creatieve uitspattingen kun je gedurende de zomermaanden juli en augustus bewonderen in de foyer van cultuurzaal Ipso Facto. Ook het Romeins weekend zal in teken staan van de liefde en schoonheid”, besluit schepen Jonckheere.