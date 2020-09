Opvallende samenwerking tussen stad en juwelier Arnold: “Samen betalen voor heraanleg openbaar voetpad” Timmy Van Assche

22 september 2020

18u34 0 Oudenburg Het kruispunt van de Marktstraat en Mariastraat zal er binnenkort een stukje anders gaan uitzien. Het openbare betonnen voetpad vlak voor de bekende juwelier Arnold wordt grondig aangepakt en zal er dit jaar nog heel wat groener uitzien. Opvallend: de stad én handelaar betalen samen elk de helft van de heraanleg.

Juwelier Arnold in het hart van Oudenburg is een begrip in de hele regio. De zaak werd in 1928 opgericht door Karel Huyghebaert. Daarna nam zoon Arnold nam de zaak over en gaf er zijn naam aan. Sinds 2002 is met Stefaan Huyghebaert de derde generatie actief. Doorheen de jaren is de winkel enkele keren verhuisd, weliswaar steeds binnen Oudenburg. Op dit moment zijn er stevige renovatiewerken aan de gang om van de juwelier weer een moderne zaak te maken. “Die grote veranderingswerken hebben zowel binnen als buiten hun effect”, vertelt Stefaan Huyghebaert. “We werken de etalage beter in de gevel in en winnen binnen daardoor extra meters. Buiten zorgen we voor een unieke groengevel met planten die in speciale potten aan de muren hangen.”

Het is de eerste keer deze legislatuur dat we op zo’n manier met onze handelaars samenwerken. Dit smaakt naar meer. Burgemeester Anthony Dumarey

De werken beperken zich niet alleen tot de eigenlijke winkel. Ook het openbare voetpad vlak voor het hoekpand krijgt een opknapbeurt. Eerlijk: tot voor kort was dit stukje nauwelijks om aan te zien: verschillende soorten stenen en beton, en daarenboven verschillende niveauverschillen en drempels. “Op vraag van de handelaar zullen we de hoek nu heraanleggen en vergroenen", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Er komen lage beplanting, zitbankjes en een doorsteek langs en recht naar de winkel. De kosten voor de heraanleg, 35.000 euro, worden netjes in twee gedeeld door de stad en de juwelier. Het ontharden van de hoek past in onze visie van een duurzame stad.” Stefaan Huyghebaert pikt in: “Eerder al hebben vishandel De Zalm en schoenwinkel Pascale, die eveneens op dit kruispunt liggen, hun gevel onder handen genomen. Wij konden niet achterblijven. Door nu met de stad samen te werken, verandert de aanblik van het volledige kruispunt.” Juwelier Arnold zou half november heropenen, in diezelfde periode moet ook het voetpad heraangelegd zijn.

Voor de zaak blijven een aantal fietsenstallingen staan. “Het is de eerste keer deze legislatuur dat we op zo’n manier met onze handelaars samenwerken. Dit smaakt naar meer. Door samen te denken en vooral samen te werken kunnen we beetje bij beetje onze stad mooier en vooral groener maken”, besluit Dumarey.