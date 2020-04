Opnieuw wagen van hulpverlener besmeurd met menselijke stoelgang Bart Boterman

21 april 2020

10u48 2 Oudenburg In Oudenburg is maandagnacht opnieuw een auto van een hulpverlener besmeurd met menselijke stoelgang. De wagen stond geparkeerd in de Westkerksestraat. “Iemand heeft het op de hulpverleners gemunt, al kan ik de drijfveer echt niet begrijpen. Hulpverleners zijn net die mensen die de op dit moment de gezondheidszorg staande houden”, vertelt Thibo Bral, secretaris van het Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke.

Maandagmorgen bleken al twee auto’s van hulpverleners van het Rode Kruis besmeurd met uitwerpselen. Ze stonden geparkeerd in het Stedebeekpad. Aan de voorruit hangt telkens een sticker van het Rode Kruis en onder meer op die plaats werden de uitwerpselen uitgesmeerd, net zoals aan de klinken. De woning van oud-burgemeester Ignace Dereeper was overigens ‘versierd’ met toiletpapier.

Dinsdagmorgen bleek een geparkeerde wagen in de Westkerksestraat dan weer het doelwit. Onder de voorruit lag een kaart met daarop ‘medewerker Az Damiaan Oostende’. De dader viseert dus werkelijk hulpverleners. Alle ramen en klinken waren zowat besmeurd. Annemie Wittesaele, woordvoerster van de lokale politie Kouter, bevestigt dat een patrouille zowel maandagmorgen en dinsdagmorgen de vaststellingen is gaan doen. De teller straat momenteel op drie feiten. Er is telkens een proces-verbaal voor vandalisme opgesteld en er volgt verder onderzoek. “Ik hoop dat ze de dader(s) snel vinden, want dit kan echt niet meer", zegt Thibo Bral nog.