Opnieuw voertuig gecrasht in Noordstraat Bart Boterman

17 oktober 2019

19u55 1 Oudenburg In de Noordstraat in Oudenburg is donderdagavond opnieuw een voertuig in de gracht beland, op zijn zijkant. De bestelwagen reed iets voor 19 uur vanuit Westkerke richting de vaart en verloor het controle over het stuur in een flauwe bocht voorbij de autosnelwegbrug.

De bestelwagen kwam wellicht met een wiel in de berm terecht, draaide vervolgens over en kantelde. De bestuurder bleef ongedeerd en kon op eigen houtje uit de bestelwagen kruipen, maar was flink geschrokken. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en liet het voertuig takelen.

Eind mei crashten in drie dagen tijd twee auto’s op nagenoeg dezelfde plaats. Buurtbewoners startten toen een petitie op voor meer verkeersveiligheid. Voor burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) het sein om de snelheidslimiet te verlagen tot 50 kilometer per uur. Er werden extra lijnen aangebracht en het begin van de straat is zelfs een fietsstraat geworden. In dit geval brachten de ingrepen geen soelaas.