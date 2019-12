Opnieuw inbraak bij vrouwenvoetbalploeg Ladies Oudenburg: “En het is zo al moeilijk om rond te komen” Siebe De Voogt

29 december 2019

12u49 0 Oudenburg Vrouwenvoetbalploeg Ladies Oudenburg heeft vorige week inbrekers over de vloer gekregen. De daders namen de vlucht met 800 euro aan materiaal uit de kantine. Voor de club is het al de tweede inbraak in drie jaar tijd. “En we hebben het al zo moeilijk om rond te komen”, klinkt het.

De dochter van de voorzitter stelde de inbraak vrijdagavond even na 19 uur vast. Dieven hadden een houten paneel voor een raam vernield en waren zo de kantine binnengedrongen. Ironisch genoeg was het paneel er geplaatst na een eerdere inbraak drie jaar geleden. De inbrekers haalden binnen alle kasten overhoop en namen twee boxen mee. Ze graaiden alle soepen mee, die de club net had aangekocht, stalen wat cash geld en vluchtten weg met de ballen van de U7. Het totale nadeel bedraagt naar schatting 800 euro. “En dat terwijl we het zo al moeilijk genoeg hebben om rond te komen”, klinkt het bij Ladies Oudenburg. “We zijn volledig onafhankelijk van de mannenvoetbalploeg en zijn er fier op dat we op eigen houtje kunnen rondkomen. Maar voor een kleine club als de onze is zo’n inbraak een zware financiële dobber. Enkele weken geleden werden ook al onze doelnetten doorgesneden. Het mag eens stoppen. Binnenkort zullen we met het stadsbestuur bespreken of en welke veiligheidsmaatregelen er kunnen genomen worden.”