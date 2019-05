Opnieuw crash in Noordstraat, bewoners ijveren voor maatregelen met petitie: “Dit kan zo niet langer” Bart Boterman

31 mei 2019

20u56 2 Oudenburg Twee ongevallen in drie dagen tijd: de verkeerssituatie in de Noordstraat in Oudenburg blijkt steeds problematischer te worden. Nog voor de twee ongevallen, vorige vrijdag, stapten de bewoners al met een petitie naar de burgemeester. “Onze straat is de sluipweg bij uitstek geworden. Bestuurders rijden hier aan enorme snelheden en dat is erg onveilig. Dit kan zo niet langer”, getuigt initiatiefnemer Nest Bruyneel (73).

Vrijdagnamiddag rond 14.30 uur was het alweer van dat. Een automobilist verloor de controle over het stuur en belandde tegen een verlichtingspaal, ongeveer in het midden tussen de snelwegbrug en het kanaal. De politie werd verwittigd door voorbijrijdende bestuurders, maar bij aankomst was niemand meer te bespeuren bij de beschadigde wagen. De bestuurder of bestuurster wordt opgespoord. Woensdag rond 14 uur crashte een auto op vrijwel dezelfde plaats in een weiland, maar dan aan de overkant tussen de koeien. “Het is al maanden aan de gang. De Noordstraat is de sluipweg bij uitstek geworden om van de Keiweg naar de Gistelsesteenweg te rijden. Vroeger konden mijn kleinkinderen nog met de go-cart op straat rijden, nu zouden ze hun leven riskeren”, getuigt bewoner Nest Bruyneel uit de Noordstraat.

Van omleidingsweg naar sluipweg

Volgens hem ligt de oorzaak van de recente drukte bij verschillende factoren. “De Noordstraat was de omleidingsweg tijdens de twee jaar durende werken in de Westkerksestraat. Sindsdien leerden heel wat bestuurders de straat kennen als sluipweg, omdat je er effectief enkele minuten tijdswinst maakt”, zegt Nestor Bruyneel. “Anderzijds is de bestemming van de Goedeboterstraat recent veranderd naar ‘plaatselijk verkeer’. Dat zorgde voor een verschuiving van het probleem naar de Noordstraat. Bestuurders drukken hier bovendien erg hard op het gaspedaal. Maandelijks belanden wel een of twee auto’s in de gracht. Het verwondert me niet dat er nu twee ongevallen op de twee dagen gebeuren”, gaat de buurtbewoner verder.

In de Noordstraat wonen hoofdzakelijk landbouwers, maar er staan wel dertien huizen nabij de Keiweg. “Al die bewoners hebben mijn petitie ondertekend en vinden dat de verkeerssituatie dringend aangepakt moeten worden. Vorige vrijdag heb ik mijn petitie overhandigd aan de burgemeester. We vragen om een snelheidsbeperking, verkeersremmers en eventueel herbestemming naar plaatselijk verkeer”, aldus Nest Bruyneel. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) bevestigt dat hij de petitie ontving. “Het stadsbestuur neemt de petitie zeker ernstig en zal samen met de politie Kouter de mogelijkheden overlopen. Maar een herbestemming naar plaatselijk verkeer zal niet mogelijk zijn”, reageert Dumarey.

Weinig mogelijkheden

“Er zitten in het najaar namelijk wegenwerken aan te komen in de Zandvoordsestraat en de Vaartstraat. In zeven fases over twee jaar tijd worden de riolering en het wegdek vernieuwd. De Noordstraat zal opnieuw een omleidingsweg zijn”, zegt de burgemeester. “Bovendien wordt de Noordstraat straat vaak gebruikt door landbouwvoertuigen en zouden verkeersremmers de doorgang sterk bemoeilijken. Extra witte lijnen en een snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur moet wel mogelijk zijn. Dit komt snel op de agenda”, besluit Burgemeester Anthony Dumarey.