Opendeurdag voor sociale- en seniorenwoningen in Bellerochewijk Timmy Van Assche

27 januari 2020

17u35 0 Oudenburg Op woensdag 29 januari om 14 uur organiseert de sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel een opendeurdag voor de resterende woningen in de Bellerochewijk. Het gaat om sociale woningen en seniorenwoningen voor wie al ingeschreven is op de wachtlijst.

“Wekelijks krijg ik tijdens het Open Stadhuis vragen naar de mogelijkheden in de Bellerochewijk. Ik ben dan ook blij dat De Mandel het initiatief genomen heeft om een opendeurdag te organiseren om de resterende woningen toe te wijzen”, meent burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Ik ben ervan overtuigd dat de Bellerochewijk een levendige wijk zal worden die kan genieten van alle troeven van ons stadscentrum.”

De vraag naar aangepaste huisvesting voor senioren in de stad is blijkbaar groot. “De komst van de seniorenappartementen in de Bellerochelaan past perfect bij de moderne zorgsite die we in onze stad creëren. De nabijheid van lokaal dienstencentrum Biezenbilk met daarbij het senioren-infopunt zorgt voor een perfecte synergie tussen beide projecten”, stelt schepen van Wonen Romina Vanhooren (Open Vld).