Opendeurdag in buitenschoolse kinderopvang De Kikker Timmy Van Assche

15 oktober 2019

10u59 0 Oudenburg Op woensdag 16 oktober vindt de ‘Dag van de Buitenschoolse Kinderopvang’ plaats. Een ideaal moment om de deuren open te zetten van Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker in de Aernoudstraat 15.

Van 14 tot 18 staan er verschillende activiteiten op het programma voor kinderen en hun (groot)ouders. “Bovendien stellen we er ook graag de werking en het team van begeleiders van de opvang voor”, zegt schepen van jeugd en gezin Romina Vanhooren (Open Vld). “De Dag van de Buitenschoolse Kinderopvang heeft dit jaar als thema ‘Natuurlijk!’. Wie wil zal daarom tijdens de opendeurdag in BKO De Kikker mee kunnen helpen bouwen aan een wilgenhut in de tuin. Daarnaast is er ook een blotenvoetenpad en zullen er knutselactiviteiten zijn. Verder is er een natuurzoektocht in de Kikkertuin die de kinderen samen met hun ouders kunnen doen. Tijdens de opendeurdag willen we ouders op een toffe manier laten kennis maken met de werking van De Kikker. Er wordt voor iedereen ook een hapje en een drankje voorzien.” De Buitenschoolse Kinderopvang staat open voor kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs vóór en na school, op schoolvrije dagen en in vakantieperiodes. Tijdens de opendeurdag zal er ook de mogelijkheid zijn tot inschrijving. “We hopen heel veel kinderen, ouders, grootouders en andere geïnteresseerden te mogen verwelkomen”, besluit de schepen. Opgelet: kinderen zonder inschrijvingsdossier in De Kikker kunnen enkel komen onder begeleiding van hun ouders.