Opbrengst Truckrun gaat naar jeugdverenigingen, stadsbestuur verdubbelt bedrag Bart Boterman

20 augustus 2019

11u01 0 Oudenburg De Truckrun van 13 juli met Oudenburg als gaststad heeft 3.020 euro opgeleverd. Dat bedrag wordt verdubbeld door het stadsbestuur en gaat naar de jeugdverenigingen om hun lokalen energiezuiniger te maken.

“De Truckrun was een succes. De 600 deelnemers hadden een fantastische dag en de Oudenburgse inwoners genoten van de voorbijrijdende sliert vrachtwagens. De jeugdverenigingen van onze stad hebben zich de hele dag ingezet voor het evenement. We zijn fier om te melden dat de opbrengst terugvloeit naar de jeugdverenigingen”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren (Open Vld). De inkomsten vloeiden vooral voort uit de drankverkoop. “Het bedrag wordt verdubbeld om energetische ingrepen te doen aan de lokalen, bijvoorbeeld ter aankoop van zonnepanelen of te investeren in dubbele beglazing. Welke vereniging welk bedrag krijgt, wordt besproken in de jeugdraad”, aldus schepen Romina Vanhooren.