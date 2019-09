Opbrengst boekenverkoop bibliotheek gaat naar Boekstart-pakketten: “Voorlezen aan baby’s en peuters stimuleren” Bart Boterman

17 september 2019

12u10 0 Oudenburg De boekenverkoop van de Oudenburgse bibliotheek heeft 1.013 euro opgebracht. De opbrengst gaat naar de opstart Boekstart in de bibliotheek, een project in samenwerking met Kind en Gezin om voorlezen aan baby’s en peuters te promoten.

Op drie data in augustus vond in de Arnolduszaal in Oudenburg een grote boekenverkoop plaats, om de overtollige stock van de bibliotheek uit te dunnen. “We zijn tevreden met het resultaat. De opbrengst dient voor de opstart en de instap in Boekstart. Het project wil gezinnen met baby’s en peuters bewust maken van het belang van voorlezen en het plezier dat je er samen mee kan beleven. De bib wordt nu volop Boekstartklaar en babyproof gemaakt", zegt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA).

Inwoners wiens kind 15 maanden oud geworden is, krijgen bij Kind en Gezin een bon om een Boekstart-peutertas in de bibliotheek op te halen. In de tas zitten twee boeken: een aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje. “Tot nu toe konden ouders hiervoor niet terecht in de bibliotheek van Oudenburg. Het doel is om begin 2020 van Oudenburg een Boekstart-gemeente te maken. Op die manier kunnen gezinnen zo vroeg mogelijk de bibliotheek van Oudenburg leren kennen”, besluit schepen Jonckheere. Meer info over Boekstart vind je terug op www.boekstart.be.