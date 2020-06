Opbouw Bar Abbaye in laatste rechte lijn, intussen woedt op sociale media stevige strijd tussen vriendengroepjes Timmy Van Assche

27 juni 2020

21u08 0 Oudenburg Aanstaande woensdag opent Bar Abbaye op de site van Abdijhoeve de deuren. De voorbereidingen en opbouw zitten in de laatste rechte lijn, ook dat van de achterliggende strandzone ‘Oudenburg-sur-Mer’. Intussen speelt zich op sociale media een hevige strijd af tussen verschillende vriendengroepen om gratis consumpties in de wacht te slepen.

Bar Abbaye is een zomers horecaconcept op de site van de Abdijhoeve, pal in het centrum van Oudenburg. De komst van het initiatief werd begin juni aangekondigd, de opbouw zit in een laatste rechte lijn. “Sinds vorig weekend zijn we met man en macht in de weer om de hele site netjes aan te kleden. Ons doel is om de sfeer van de Zuid-Franse Provence naar Oudenburg te halen - (knipoogt) en daar zullen we ook in slagen”, zegt Simon Bronders, samen met Nick Van Den Kerchove, Sybren Taillieu en Martijn Verhelst initiatiefnemer van het concept.

Strand

Achteraan de site maakt de stad ook volop werk van Oudenburg-sur-Mer, een met ruim 120 ton zand aangelegd strand voor petanque, beachvolley en kinderspelen. Verder is er ook een ligweide. Enkele jobstudenten zorgen dagelijks voor animatie en workshops. Een houten terras en wandelpad maken de site toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Sociale mediastrijd

Intussen woedt op sociale media een (amicale) strijd tussen zo’n twintig verschillende contactbubbels, die elk een pagina op Facebook hebben aangemaakt. De vriendengroepjes moeten allerlei uitdagingen tot een goed einde brengen om kans te maken op gratis consumpties in de maand juli. Het resultaat is een stroom aan filmpjes en foto’s van knotsgekke stoten en fratsen. Eén van de laatste ‘challenges’ deed de groepen een muzikale weg inslaan. Zo maakten de ‘Ostendse Viswuvn’ een clipje waarbij ze in traditionele visserskledij en op verschillende plaatsen in Oostende een parodie brengen op Lucy Loes.



Nog een leuke: de kompanen van ‘Oudenburg is wat we delen’ brengen een eigen lied uit waarin burgemeester Anthony Dumarey en gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert een rol spelen.



Ook de vrienden van ‘Jägerbert’ weten te charmeren met hun gekke pakjes, zoals die geïnspireerd op de hitserie Casa de Papel.



Promo

De initiatiefnemers van Bar Abbaye hebben met deze challenges een handige manier gevonden om promotie te voeren. De filmpjes lokken elk vijf- tot tienduizend views, de vriendenpagina’s op Facebook weten ook honderden en duizenden likes te strikken. “Ons doel was om geen enkele euro te investeren in reclame, promo of advertenties. Daarom lanceerden we een oproep aan vriendengroepen om via allerlei challenges”, zegt Bronders nog. “Ik kan niet genoeg benadrukken dat hierbij niet Bar Abbaye centraal staat, maar de vrienden zelf en hun vriendschapsband. Door de coronacrisis hebben we allemaal lang moeten binnenblijven en onze vrienden missen. Gelukkig kunnen we met contactbubbels wel terug buiten komen en herinneringen maken. Het zijn net die herinneringen dat we op een leuke manier willen smeden en delen met de rest van de wereld.”